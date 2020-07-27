"У нас есть деньги на это"

Бюджет Киева по размеру можно сравнить с бюджетом небольшой страны, однако деньги из него используются властью не по назначению

Об этом в программе «Час Голованова» на телеканале Украина 24 рассказал украинский общественный деятель Андрей Пальчевский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, на вопрос о том, планирует ли он повышать зарплаты водителям общественного транспорта в случае своей победы на выборах мэра Киева, Пальчевский ответил, что готов это сделать.

«100% повысим. Нет никаких сомнений в том, что это надо делать», - заявил общественный деятель.

Он также рассказал, что сотрудничает с группой специалистов, которая уже сейчас рассчитывает, как сделать так, чтобы определенные категории граждан могли пользоваться общественным транспортом бесплатно.

«Это можно сделать, у нас есть деньги на это. Я имею в виду киевский бюджет. Главное, что не поняли люди, как много денег есть у нас в бюджете», - подчеркнул Пальчевский.

Он отметил, что речь идет о сумме в районе двух миллиардов долларов, что сопоставимо с бюджетом небольшой страны.

«Если просто посчитать, что у нас «исчезает» из этого бюджета до 20-25%...до четверти бюджета исчезает в руках чиновников», - возмутился Пальчевский.

Он добавил, что если бы деньги тратились по назначению, в столице многое бы можно было изменить.

«Без всякого сомнения мы можем себе это позволить, если не выбрасывать деньги», - подытожил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский объяснил, почему Украина не может вырваться из лап коррупции.

Как сообщала Politeka, Пальчевский жестко указал на фатальную ошибку Зеленского с НБУ.

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