В Киеве женщина сгорела заживо в результате пожара в квартире

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook-паблике "Киев Оперативный".

Известно, что трагедия произошла в Деснянском районе столицы на улице Закревского. Пожар возник в одной из квартир многоэтажки.

На балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на Закревського спалахнула серйозна пожежа. На... Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 24. Juli 2020

"На балконе предпоследнего этажа многоквартирного жилого дома на Закревского вспыхнул серьезный пожар. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Надеемся, что ликвидируют быстро и никто не пострадает", - сообщали в паблике.

Однако впоследствии появилась информация, что спасти женщину, которая находилась на балконе, не успели, и она погибла на месте.

"К сожалению, в пожаре на Закревского погиб человек. Пока не приехали спасатели, женщина вышла на балкон, но спасти ее не смогли. Они сгорела заживо", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что пресс-служба ГСЧС констатировала, что пожары в быту стали в Украине частым явлением. На фоне этого спасатели напоминают гражданам важные правила, которых следует придерживаться, чтобы избежать трагедии:

не курите в постели;

следите за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и тому подобное;

не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть со спичками;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;

не разводите костры в ветреную и жаркую погоду.

Напомним, брат с сестрой попали в огненную ловушку в Одесской области, фото: "Никто не выжил".

Также Politeka писала, что пожар уничтожил крышу дома в центре Одессы: последствия показали с высоты.

Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.