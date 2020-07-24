В Киеве женщина сгорела заживо в результате пожара в квартире
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook-паблике "Киев Оперативный".
Известно, что трагедия произошла в Деснянском районе столицы на улице Закревского. Пожар возник в одной из квартир многоэтажки.
ЗНО 2020: установлен рекорд, в МОН озвучили график нового тестирования
Подружка русской Кардашьян в тесном белье едва удержала внушительные формы: «Даже Квитко позавидует»
НБУ показал украинцам новые деньги: как они выглядят, "посвящены будущим..."
Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина: что ждет украинцев
"К сожалению, в пожаре на Закревского погиб человек. Пока не приехали спасатели, женщина вышла на балкон, но спасти ее не смогли. Они сгорела заживо", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что пресс-служба ГСЧС констатировала, что пожары в быту стали в Украине частым явлением. На фоне этого спасатели напоминают гражданам важные правила, которых следует придерживаться, чтобы избежать трагедии:
-
не курите в постели;
-
следите за состоянием и исправностью электросети;
-
в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и тому подобное;
-
не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть со спичками;
-
старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;
-
не разводите костры в ветреную и жаркую погоду.
Напомним, брат с сестрой попали в огненную ловушку в Одесской области, фото: "Никто не выжил".
Также Politeka писала, что пожар уничтожил крышу дома в центре Одессы: последствия показали с высоты.
Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.