В Киеве в последний путь провожают военного медика Николая Илина, который погиб на Донбассе в результате засады боевиков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Громадське радіо".

Так, в Соборе Святого Александра в столице проходит церемония прощания с военным медиком Николаем Илиным, которого российские оккупанты убили под Зайцевым.

Провести Героя в последний путь пришли ветераны боевых действий на Донбассе, собратья, друзья и родственники погибшего.

Также на церемонии прощания присутствовал посол Польши Бартош Ян Цихоцки. Гроб во время церемонии прощания был закрытым. Его обернли сразу тремя флагами: Украины, Эстонии и Белорусской Народной Республики.

Известно, что церемония прощания в Соборе Святого Александра продлится до 13.00, а потом на Байковом кладбище состоится кремация тела погибшего на Донбассе медика.

Как известно, сержанту Николаю Илину было 36 лет. Он родился в 1984 году в Беларуси. В 2006 году Илин приехал в Эстонию и получил статус беженца. Известно также, что изначально он приехал в Украину из-за преследования со стороны режима Лукашенко после выборов 2006 года, однако здесь ему так и не предоставили политического убежища. В 2016 году он получил эстонское гражданство, отказавшись от белорусского. Когда начались боевые действия на Донбассе, Илин переехал в Украину. Он жил в Белой Церкви. Военный медик служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты.

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