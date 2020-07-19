Андрей Андреев на своей странице в Facebook резко высказался про советника мэра Киева Виталия Кличко.





Вчера прочитал интервью бившего советника Кличко Максима Бахматова. Краткая характеристика кто это такой - мышь, глист и... Gepostet von Андрій Андрєєв am Samstag, 18. Juli 2020

«Прочитал интервью бившего советника Кличко Максима Бахматова. Краткая характеристика кто это такой — мышь, глист и полуклоп. Я ещё не встречал таких самовлюблённых людей, да ещё и с нереально раздутым самомнением», — написал он.

Также Андреев прокомментировал достижения Бахматова на должности и обратился к мэру с риторическим вопросом.

«Мало того, что он умудрился приписать себе управление городом, он причисляет к своим заслугам и те достижения города, которые были запущены 4-5 лет назад и только сегодня дали свои плоды. Остаётся задать вопрос: «Виталий Владимирович, где вы этих клоунов находите?!»», — сокрушается член Киевского городского совета.