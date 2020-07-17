В Киеве дебошир набросился с кулаками на мужчину, который выступил против езды по тротуару
Как сообщает Politeka.net, видео жестокой разборки появилось в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).
Как сообщили очевидцы, на конфликт разгорелся на Троещине. Киевлянину не понравилось, что водитель автомобиля Daewoo решил прокатиться по пешеходной зоне. Мужчина подошел к машине и начал стучать по ней кулаками.
Такой поступок задел за живое другого участника конфликта, вероятно, товарища водителя. Он вышел из автомобиля с пассажирской стороны и ударил оппонента кулаком по голове сзади, тот не удержался на ногах и упал на асфальт. Противник начал забивать поверженного мужчину руками и ногами, пока тот не смог подняться. Тем временем, водитель благополучно отогнал Daewoo в сторону.
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Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на ситуацию:
"Быдло автовладельцы потеряли разум. ПДД не знают, моральных качеств нету, интеллекта нет! Если бы не нарушали, не имели бы и конфликта"; "Начала нет и не ясно, что этот хрен с машиной делал. И вообще какого х.. он ее "бил кулаками"?"; "Это к слову о тех, кто кричит, что надо что-то делать с неправильно припарковаными машинами. Ребят - имущество не при чем. Повреждая имущество Вы получаете защиту владельцем своего имущества. В данном случае чувак получил за то что, что-то делал с машиной. А не за сделанное замечание. Выбирайте способ воздействия."; "Человек ударился головой о люк, потом еще и по шее со всей силы лежащего, агрессия и жестокость зашкаливает!".
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