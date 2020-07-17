В Киеве дебошир набросился с кулаками на мужчину, который выступил против езды по тротуару

Как сообщает Politeka.net, видео жестокой разборки появилось в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Как сообщили очевидцы, на конфликт разгорелся на Троещине. Киевлянину не понравилось, что водитель автомобиля Daewoo решил прокатиться по пешеходной зоне. Мужчина подошел к машине и начал стучать по ней кулаками.

Такой поступок задел за живое другого участника конфликта, вероятно, товарища водителя. Он вышел из автомобиля с пассажирской стороны и ударил оппонента кулаком по голове сзади, тот не удержался на ногах и упал на асфальт. Противник начал забивать поверженного мужчину руками и ногами, пока тот не смог подняться. Тем временем, водитель благополучно отогнал Daewoo в сторону.

Аккуратно, сцены насилия! На Троещине мужику не понравилось, что водитель #Daewoo едет по тротуару. Ничего умнее он не придумал, как начать стучать кулаками по автомобилю. За что несколькими секундами позже поплатился. Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 17. Juli 2020

Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на ситуацию:

"Быдло автовладельцы потеряли разум. ПДД не знают, моральных качеств нету, интеллекта нет! Если бы не нарушали, не имели бы и конфликта"; "Начала нет и не ясно, что этот хрен с машиной делал. И вообще какого х.. он ее "бил кулаками"?"; "Это к слову о тех, кто кричит, что надо что-то делать с неправильно припарковаными машинами. Ребят - имущество не при чем. Повреждая имущество Вы получаете защиту владельцем своего имущества. В данном случае чувак получил за то что, что-то делал с машиной. А не за сделанное замечание. Выбирайте способ воздействия."; "Человек ударился головой о люк, потом еще и по шее со всей силы лежащего, агрессия и жестокость зашкаливает!".

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