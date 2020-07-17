В Киеве поймали мужчину, который приставал к 13-летнему подростку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу сообщества Киев Оперативный в Facebook.

Произошло это 16 июля в Дарницком районе столицы. Так, вечером, группа друзей решила встретиться в парке Интернационалистов (среди них был ребенок).

Мальчик пошел впереди взрослых, для того, чтобы постелить покрывало и дожидаться своих родителей с друзьями.

Неизвестный мужчина подошел к подростку и начал к нему приставать. Сначала стал задавать вопросы "Как тебя зовут", после – настойчиво приглашал к себе домой.

Ребенок испугался неадекватного поведения мужчины, поднялся и убежал к родителям. Когда все вернулись на место происшествия, мужчина оставался там. Родители мальчика вызвали полицейских и написали заявление. Предполагаемого педофила увезли в отделение полиции.

Politeka писала, что в одном из районов города харьковчане заметили подозрительного мужчину, поведение которого вызвало искренние испуг и возмущение.

«Харьков 654» опубликовал фотографии мужчины, который идет за школьницей с расстегнутыми штанами и выставленным напоказ половым органом.

«В Харькове, по Новобаварскому району ходит чертило, который провожает маленьких девочек до дома, в процессе показывает свой член», – подписал снимки автор.

Безумная женщина нападает на детей в Днепре, фото: "хватала школьниц за руки и..."

На Харьковщине переполох из-за подозрительного мужчины: "предлагал детям конфеты и ..."

Неадекват устроил охоту на девушек в Днепре, появились пугающие кадры: "преследовал пока не..."