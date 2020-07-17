В Киеве поймали мужчину, который приставал к 13-летнему подростку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу сообщества Киев Оперативный в Facebook.
Произошло это 16 июля в Дарницком районе столицы. Так, вечером, группа друзей решила встретиться в парке Интернационалистов (среди них был ребенок).
Мальчик пошел впереди взрослых, для того, чтобы постелить покрывало и дожидаться своих родителей с друзьями.
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Неизвестный мужчина подошел к подростку и начал к нему приставать. Сначала стал задавать вопросы "Как тебя зовут", после – настойчиво приглашал к себе домой.
Ребенок испугался неадекватного поведения мужчины, поднялся и убежал к родителям. Когда все вернулись на место происшествия, мужчина оставался там. Родители мальчика вызвали полицейских и написали заявление. Предполагаемого педофила увезли в отделение полиции.
Politeka писала, что в одном из районов города харьковчане заметили подозрительного мужчину, поведение которого вызвало искренние испуг и возмущение.
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