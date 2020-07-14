Жителей Киева ошарашили две девушки, которые забрались на крышу автомобиля в полуобнаженном виде.

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли опасную выходку на камеру и опубликовали видео в социальной сети Instagram (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

На опубликованном ролике две девушки, блондинка и брюнетка, запечатлены в одних купальниках на крыше автомобиля. Они сидят, свесив ноги на лобовое стекло, пока водитель, как ни в чем ни бывало, ездит по Киеву. В какой-то момент дамы сильно покачнулись от резкого рывка и едва не упали, однако вскоре выравнялись и продолжили свою экстремальную поездку.

Киевляне оценили действия девушек в комментариях. Многие осудили их выходку, а некоторые просто посмеялись.

"Путешествие из зоомагазина в зоопарк! 🤔"; "Вот почему-то мне даже не жалко таких"; "Трое в лодке не считая собаки)))"; "Это то, что не дает нашей стране быть успешной"; "Овощи гриль!"; "Проветривают"; "Просто ловят загар 😉"; "Номинанты на премию Дарвина".

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