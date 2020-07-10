Пострадавшие от взрыва на Позняках выживают в интернате с ключами от квартир: "Уже все забыли" Пострадавший рассказал подробности Читати українською

Стало известно, как сейчас живут жильцы дома на Позняках, в котором произошёл взрыв Большинство людей, которым дали временное жилье, поселили по адресу Харьковское шоссе, 121/3, передает

Это жилой корпус в детском музыкальном интернате. Сейчас его воспитанники на каникулах. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Владимир Ильив, который также лишился жилья из-за взрыва рассказал, что о них уже все забыли.

По началу волонтеры поддерживали вынужденных переселенцев и часто к ним приезжали. Сейчас это происходит все реже.

Да и вообще люди начали забывать о том, что произошло. Хоть многие жильцы и нуждаются в поддержке. Ведь среди них много пенсионеров и некоторые уже не могут работать.

Некоторым жильцам были предложены варианты нового жилья. В большинстве своем - это семьи с детьми. Владимир и многие другие пока только ждут, чтобы им показали какие-либо варианты.

Напомним о трагедии, которая произошла в Киеве утром 21 июня. В десятиэтажном доме прогремел мощный взрыв, в результате чего произошло обрушение сразу четырех этажей.

Уже через 10 минут после получения сигнала подразделения ГСЧС приступили к поиску и спасению людей: из злополучного подъезда эвакуировали 23 человека, из-под завала удалось деблокировать еще троих.

В первый день работы спасателям удалось найти тела трех погибших. О четвертой жертве спасатели проинформировали 22 июня, поздно вечером.

Известно, что в результате взрыва в жилом доме 18-летняя Анастасия осиротела, потеряв трех родных (маму, отца и брата).

"Она сидела безразличная и все время говорила: где моя мама. Я думала она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата, и отца", - рассказала соседка.

Выяснилось, что Настя была в ванной в момент взрыва и успела выбежать. Правда, конечно, ни вещей, ни документов не взяла.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, девушка чудом выжила во взорванном доме на Позняках, но потеряла главное

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в Киеве, съехались силовики: кадры ЧП.