В Киеве активисты устроили акцию протеста, заблокировав движение на мосту Метро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев оперативный" в Facebook.

Отмечается, что во время протеста на мосту Метро произошла стычка между участниками акции и прибывшими на место правоохранителями.

Правоохранители силой оттеснили митингующих с пешеходного перехода на тротуар, восстановив тем самым движение транспорта по Броварскому проспекту и мосту Метро. Некоторые из протестующих начали конфликтовать с полицейскими, крича, чтобы те оставили их в покое. В результате между правоохранителями и протестующими произошла драка.

Некоторых участников данной акции протеста задержали и посадили в полицейский автобус.

Пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Киева Анна Шевчук сообщила, что силовиками были задержаны двое "самых активных активистов", их отправили в территориальный отдел полиции.

Акция протеста на мосту Метро началась сегодня, 8 июля. Из-за действий активистов движение транспорта было заблокировано.

Украинские СМИ сообщают, что мост перекрыли люди, которые протестуют из-за недостроенного ЖК в районе станции метро "Демеевская" и в других районах Киева. Общее количество протестующих - около 70 человек. Они требовали от властей решить проблему незавершенного строительства.

В настоящее время движение по мосту Метро уже восстановлено. Полиция продолжает сдерживать митингующих на тротуаре, не пуская их на дорогу.

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