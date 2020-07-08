Невдоволені кияни перекрили рух по мосту Метро, спровокувавши величезний затор

Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували подробиці і кадри, що відбувається в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

Вранці 8 липня десятки протестувальників влаштували мітинг прямо посеред мосту Метро в Києві. Як повідомляють свідки, активісти заважають автомобілів і вимагають, щоб їм добудували квартири. Співробітники поліції поки не прибули на місце події.

Тим часом, рух транспорту в районі моста сильно затруднений. Утворилася довга пробка, яка розтягнулася аж до станції метро "Чернігівська". За даними сервісу Google Maps, практично неможливо проїхати на ділянці від Набережного шосе до Броварського проспекту.

#Киеве мост метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро Черниговская. Заранее планируйте свой маршрут #Киеве мост метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро Черниговская. Заранее планируйте свой маршрут Gepostet von dtp.kiev.ua am Dienstag, 7. Juli 2020

Раніше люди вчинили великий протест у центрі Києва. Тисячі активістів, військовослужбовців, волонтерів та громадських діячів вийшли на вулиці з акцією "200 днів брехні" в підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Протестувальники принесли з собою плакати з написами "Досить брехні", "Свободу лікаря Кузьминко", "Коли почнуть шукати справжніх вбивць?".

Нагадаємо, центр Києва в диму, почалися масові арешти і зіткнення з поліцією: кадри протесту.

Як повідомляла Politeka, обурені українці пішли на штурм в центрі Києва, натовп не зупинити: кадри прориву.