Невдоволені кияни перекрили рух по мосту Метро, спровокувавши величезний затор
Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували подробиці і кадри, що відбувається в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).
Вранці 8 липня десятки протестувальників влаштували мітинг прямо посеред мосту Метро в Києві. Як повідомляють свідки, активісти заважають автомобілів і вимагають, щоб їм добудували квартири. Співробітники поліції поки не прибули на місце події.
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Тим часом, рух транспорту в районі моста сильно затруднений. Утворилася довга пробка, яка розтягнулася аж до станції метро "Чернігівська". За даними сервісу Google Maps, практично неможливо проїхати на ділянці від Набережного шосе до Броварського проспекту.
Раніше люди вчинили великий протест у центрі Києва. Тисячі активістів, військовослужбовців, волонтерів та громадських діячів вийшли на вулиці з акцією "200 днів брехні" в підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Протестувальники принесли з собою плакати з написами "Досить брехні", "Свободу лікаря Кузьминко", "Коли почнуть шукати справжніх вбивць?".
Нагадаємо, центр Києва в диму, почалися масові арешти і зіткнення з поліцією: кадри протесту.
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