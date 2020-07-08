Недовольные киевляне перекрыли движение по мосту Метро, спровоцировав огромную пробку
Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали подробности и кадры происходящего в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).
Утром 8 июля десятки протестующих устроили митинг прямо посреди моста Метро в Киеве. Как сообщают свидетели, активисты мешают автомобилям и требуют, чтобы им достроили квартиры. Сотрудники полиции пока не прибыли на место происшествия.
Турецкая Кардашьян свела с ума размерами бюста, земля уходит из-под ног: "Красивая жемчужина"
Юная невестка Пугачевой задрала платье на пикнике, Орбакайте не удержалась: "Видно все детали"
Новый обман с картами украинцев, "кассир" ПриватБанка раскрыла схему: "Тайно подключают..."
Звезда фильмов "Квартал 95" торгует пирожками на вокзале, актера совсем не узнать: "Остался не у дел"
Тем временем, движение транспорта в районе моста сильно затруднено. Образовалась длинная пробка, которая растянулась аж до станции метро "Черниговская". По данным сервиса Google Maps, практически невозможно проехать на участке от Набережного шоссе до Броварского проспекта.
Ранее люди устроили крупный протест в центре Киева. Тысячи активистов, военнослужащих, волонтеров и общественных деятелей вышли на улицы с акцией "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Протестующие принесли с собой плакаты с надписями "Хватит лжи", "Свободу врачу Кузьминко", "Когда начнут искать настоящих убийц?".
Напомним, центр Киева в дыму, начались массовые аресты и столкновения с полицией: кадры протеста.
Как сообщала Politeka, возмущенные украинцы пошли на штурм в центре Киева, толпу не остановить: кадры прорыва.