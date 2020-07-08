Недовольные киевляне перекрыли движение по мосту Метро, спровоцировав огромную пробку

Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали подробности и кадры происходящего в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Утром 8 июля десятки протестующих устроили митинг прямо посреди моста Метро в Киеве. Как сообщают свидетели, активисты мешают автомобилям и требуют, чтобы им достроили квартиры. Сотрудники полиции пока не прибыли на место происшествия.

Тем временем, движение транспорта в районе моста сильно затруднено. Образовалась длинная пробка, которая растянулась аж до станции метро "Черниговская". По данным сервиса Google Maps, практически невозможно проехать на участке от Набережного шоссе до Броварского проспекта.

#Киеве мост метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро Черниговская. Заранее планируйте свой маршрут #Киеве мост метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро Черниговская. Заранее планируйте свой маршрут Gepostet von dtp.kiev.ua am Dienstag, 7. Juli 2020

Ранее люди устроили крупный протест в центре Киева. Тысячи активистов, военнослужащих, волонтеров и общественных деятелей вышли на улицы с акцией "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Протестующие принесли с собой плакаты с надписями "Хватит лжи", "Свободу врачу Кузьминко", "Когда начнут искать настоящих убийц?".

Напомним, центр Киева в дыму, начались массовые аресты и столкновения с полицией: кадры протеста.

Как сообщала Politeka, возмущенные украинцы пошли на штурм в центре Киева, толпу не остановить: кадры прорыва.