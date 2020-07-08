В Киеве новый учебный год школьники скорее всего начнут с дистанционного обучения
Как передает Politeka, такие выводы можно сделать из заявления мэра столицы Виталия Кличко.
Так, во время онлайн-брифинга Кличко намекнул, что с 1 сентября школьники скорее всего продолжат дистанционное обучение.
"До конца карантина обучение будет дистанционным", - подчеркнул мэр Киева.
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Учитывая то, что карантин в Украине снова планируют продолжить, можно сделать вывод, что и новый учебный год для школьников начнется в "онлайн-режиме".
Кличко также напомнил о плане правительства по выходу из карантина, согласно которому возобновление работы школ в Украине возможно лишь на четвертом этапе, к которому большинство регионов все еще не готовы.
При этом Кличко отметил, что Департамент образования и науки КГГА уже порекомендовал всем школам подготовить планы и разработать формы проведения дистанционного обучения.
Впрочем, как заверил Кличко, столичная власть делает все для того, чтобы с 1 сентября ученики продолжили обучение в школах. На подготовку учреждений к новому учебному году, по словам мэра столицы, уже было выделено 4 млрд грн, из которых около 2 млрд грн было направлено на ремонт учреждений образования.
Также Кличко рассказал, что с нового учебного года в Киеве откроют новые школы и детсады, а также те, которые были реконструированы.
Напомним, в МОЗ рассказали, как школьники будут учиться с 1 сентября: три сценария.
Как сообщала Politeka, одесским школьникам придумали новое испытание: уже с 1 сентября.
Также Politeka писала, что выпускников украинских школ начали массово забирать в армию вместо вузов: что известно.