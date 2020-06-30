В Киеве крестный отец жестоко наказал шестилетнего мальчика и списал травмы на несчастный случай

Как сообщает Politeka.net, подробности вопиющей истории передает издание "Обозреватель".

25 июня в Деснянском районе Киева медики прибыли по вызову спасти жизнь шестилетнего Владика, который, по словам взрослых, вывалился из окна. Ребенка в состоянии комы госпитализировали в больнице "Охматдет" с множественными переломами, ушибами органов и черепно-мозговой травмой. Врачей смутило, что пострадавший находился в квартире, поэтому они вызвали полицию.

Правоохранители обратили внимание на кровь, которая была буквально повсюду: на полу стенах и даже на диване. В квартире оказались мама мальчика, его старший брат и несколько нетрезвых мужчин.

"Проведя ряд первоочередных следственных действий, мы выяснили, что родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, сообщив им, что ребенок якобы выпал из окна", – заявил руководитель следственного отдела районного управления полиции Станислав Серебряк.

По версии следствия, компания мужчин выпивала вместе с мамой Владика. В какой-то момент крестный отец пошел в комнату к своему крестнику и начала жестоко его избивать на глазаз девятилетнего брата, швыряя на пол, пока их мать стояла в стороне. Предполагается, что мужчине не понравился какой-то поступок мальчика.

Сейчас подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Киевские правоохранители рассказали СМИ, что мужчина уже неоднократно привлекался за правонарушения, а последний раз получил три года условно за кражу. Стоит отметить, что маму детей привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Семья жила в "притоне" и часто выпивала.

"Жалко до слез. Куда смотрит полиция, детские службы – это же ужас. Все начинают шевелиться, только когда ребенок пострадает или погибнет", – рассказала соседка.

Напомним, мужчина набросился на 5-летнего мальчика, за жизнь ребенка борются врачи: "Мешал смотреть фильм".

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