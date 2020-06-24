Мэр Киева Виталий Кличко пытается выгородить своего зама в КГГА Николая Поворозника

Как сообщает Politeka.net, столичный журналист Александр Зубченко рассказал о коррупционной схеме на своей странице в Facebook.

По его словам, Виталий Кличко решился на радикальные меры, чтобы развалить дело против Николая Поворозника:

"Перед выборам начинает всплывать коррупционная составляющая Кличко. Историю со взяткой первому замглавы КГГА Поворознику пытаются замять, и делает это сам мэр Кличко. Мало того - оказалось, он для этого хочет сфальсифицировать результаты экспертизы!".

В апреле правоохранители провели обыски в кабинете Поворозника по подозрению в даче взятки. Как выяснили источники, речь идет о сумме в 125 тысяч долларов. Сотрудники СБУ собрали необходимые улики, включая аудиозапись разговора между фигурантами дела, однако на них начали давить сверху.

"В следствие начала активно вмешиваться “крыша”. Так, по моей информации, на генпрокурора Украины Венедиктову активно давят определенные силы из ОП, чтобы замять это дело. Также хотят “похоронить” упомянутую аудиозапись. Виталий Кличко включил все связи и мощности, чтобы заставить директора КНИИСЭ Александра Рувина фальсифицировать результаты экспертизы", - передает Александр Зубченко.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.