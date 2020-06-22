21 июня в Чернобыльской зоне в Киевской области вспыхнул новый масштабный пожар

Как сообщает Politeka.net, подробности происшествия раскрыла пресс-служба ГСЧС.

Возгорание началось рядом с селом Ильинцы, которое расположено на территории Лубянской лесничества в пределах Зоны отчуждения. Как выяснили спасатели, загорелась лесная подстилка и деревья.

"В 20 ч. 40 мин. пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7 ч. 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины", - передают представители ГСЧС.

Ранее жители Киева обвинили спасателей в мародерстве после взрыва дома на Позняках. В Дарницком районе киевляне заметили, что сотрудники ГСЧС ходят по квартирам, которые не пострадали во время катастрофы.

Многие опасаются, что не досчитаются сбережений и ценных вещей. Спасатели же утверждают, что проводят плановые мероприятия. А один из жильцов рассказал, что люди в костюмах начали брать еду из холодильника прямо при нем.

"Мне начали выламывать дверь... я открыл дверь, потому что услышал, что что-то происходит не то. Открыл - забежали люди. Им захотелось пить и кушать - это не потому, что я жадный, но открыли люди холодильник, начали пить и кушать. Это были люди в костюмах, я не знаю, спасатели или нет. Сказали: бери паспорт и уходи", - рассказал Николай.

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