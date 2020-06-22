Мародеры проникли в квартиру пострадавшего жителя Киева и устроили пир во время катастрофы на Позняках

Как сообщает Politeka.net, об этом киевлянин по имени Николай рассказал на камеру. Журналист Богдан Аминов опубликовал запись на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"Мне начали выламывать дверь... я открыл дверь, потому что услышал, что что-то происходит не то. Открыл - забежали люди. Им захотелось пить и кушать - это не потому, что я жадный, но открыли люди холодильник, начали пить и кушать. Это были люди в костюмах, я не знаю, спасатели или нет. Сказали: бери паспорт и уходи", - заявил мужчина.

Журналист возмутился действиями людей, которые проводили эвакуацию:

"Это я к тому, что человек в панике, не знает, что делать, схватил паспорт и выбежал из квартиры. А те, кто занимался эвакуацией, решили устроить обед с чужой едой и водой посреди развалин".

Как передает Telegram-канала "PavlovskyNews", не только Николай сообщил о мародерстве после взрыва на Позняках. Многие люди обвинили спасателей в попытке обчистить квартиры, которые не пострадали. Группа жильцов устроила перепалку с сотрудниками ГСЧС и попытались выяснить, почему спасатели проникают в целые квартиры. Многие боятся, что не досчитаются сбережений и ценных вещей. Спасатели же утверждают, что проводят плановые процедуры.

Как происходит эвакуация из дома на Позняках, где был взрыв? Местный житель Николай рассказывает: «Начали ломать дверь, я им открыл... Забежали люди. Им захотелось пить и кушать. Это не потому что я жадный, но открыли люди холодильник и начали и пить, и кушать». Это я к тому, что человек в панике, не знает, что делать, схватил паспорт и выбежал из квартиры. А те, кто занимался эвакуацией, решили устроить обед с чужой едой и водой посреди развалин, судя по рассказу Николая. UPD (обновил). Роман Малко попытался глубже разобраться в ситуации. Он нашел героя видео Николая. По его словам, он вообще житель соседнего дома и объяснять подробности случившегося отказался. Версия Романа: житель Николай "хайпонул" на трагедии своим ложным комментарием. Gepostet von Bogdan Aminov am Sonntag, 21. Juni 2020

На опубликованных кадрах жильцы показывают, что неизвестные люди мелькают в окнах. "Выйди из моей квартиры, сволочь! Что ты там делаешь", - кричат возмущенные киевляне.

Напомним, "ядерный гриб" поднялся над Киевом, срочное заявление МЧС: "Советуем не паниковать и...".

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел в Киеве, съехались силовики: кадры ЧП.

Также Politeka писала, что взрыв прогремел под окнами Зеленского, улица в дыму: кадры и подробности с места ЧП.