Мародеры проникли в квартиру пострадавшего жителя Киева и устроили пир во время катастрофы на Позняках
Как сообщает Politeka.net, об этом киевлянин по имени Николай рассказал на камеру. Журналист Богдан Аминов опубликовал запись на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
"Мне начали выламывать дверь... я открыл дверь, потому что услышал, что что-то происходит не то. Открыл - забежали люди. Им захотелось пить и кушать - это не потому, что я жадный, но открыли люди холодильник, начали пить и кушать. Это были люди в костюмах, я не знаю, спасатели или нет. Сказали: бери паспорт и уходи", - заявил мужчина.
Журналист возмутился действиями людей, которые проводили эвакуацию:
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"Это я к тому, что человек в панике, не знает, что делать, схватил паспорт и выбежал из квартиры. А те, кто занимался эвакуацией, решили устроить обед с чужой едой и водой посреди развалин".
Как передает Telegram-канала "PavlovskyNews", не только Николай сообщил о мародерстве после взрыва на Позняках. Многие люди обвинили спасателей в попытке обчистить квартиры, которые не пострадали. Группа жильцов устроила перепалку с сотрудниками ГСЧС и попытались выяснить, почему спасатели проникают в целые квартиры. Многие боятся, что не досчитаются сбережений и ценных вещей. Спасатели же утверждают, что проводят плановые процедуры.
На опубликованных кадрах жильцы показывают, что неизвестные люди мелькают в окнах. "Выйди из моей квартиры, сволочь! Что ты там делаешь", - кричат возмущенные киевляне.
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