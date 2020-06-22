21 июня толпа дебоширов разбила автомобиль и набросилась на мужчину в Киеве

Как сообщает Politeka.net, видео очевидцев появилось в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"На Воскресенке прямо посреди «белого дня» группа молодых людей избила водителя и разбила ему автомобиль #Chevrolet. Причины такого поведения и суть конфликта пока неизвестна, но полиции тут явно не хватает", - передает сообщество "Киев Оперативный".

На опубликованных кадрах видно, как около десятка человек атаковала автомобиль Chevrolet, припаркованный в Днепровском районе Киева. Несколько дебоширов набросились на машину палками, а другие бьют водителя ногами и открытой дверью. После этого злоумышленники дружно разбегаются в разные стороны.

В тот же день в Киеве произошло резонансное ЧП - многоэтажка на проспекте Григоренко обрушилась после взрыва бытового газа, обвалились перекрытия с восьмого по четвертый этажи. Спасатели ликвидируют последствия катастрофы, по предварительным данным, три человека погибли и еще двое остаются под завалами.

На Воскресенке прямо посреди «белого дня» группа молодых людей избила водителя и разбила ему автомобиль #Chevrolet. Причины такого поведения и суть конфликта пока неизвестна, но полиции тут явно не хватает Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 21. Juni 2020

Представители ГСЧС отметили, что существует угроза дальнейшего разрушения здания. Поэтому внутри работают всего три спасателя, которые аккуратно разбирают завалы вручную.

Напомним, "ядерный гриб" поднялся над Киевом, срочное заявление МЧС: "Советуем не паниковать и...".

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел в Киеве, съехались силовики: кадры ЧП.

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