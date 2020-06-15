В Киеве спасатели и жители многоэтажного дома сделали невозможное ради спасения 1,5-месячного котенка.
Три дня назад животное проникло в вентиляцию и не смогло выбраться назад. Жители дома пытались самостоятельно спасти животное, но у них ничего не получилось.
Передает Politeka.net со ссылкой на главное управление ГСЧС в Киеве.
Люди вызвали спасателей, которые смогли определить, где находится котенок. Как оказалось, животное сидело за стеной ванной комнаты квартиры на 15 этаже. Они начали с помощью специальных инструментов пытаться разбить стену, но животное испугалось и убежало еще ниже.
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Для поиска животного был задействован тепловизор. Оборудование подсказало, где сидит котенок в конкретный момент и отслеживать его перемещения. Для спасения маленького комочка пуха пришлось сломать стены в семи квартирах. Жильцы дома не возражали, что их ремонты частично будут испорчены, так как трое суток сами пытались спасти котенка.
Только на восьмом этаже удалось поймать животное с помощью веревки и спасательной петли и вытащить из вентиляционной шахты.
Ранее сообщалось, что Скиф-тай-дон — это самая маленькая порода кошек. Взрослые животные навсегда остаются крошечных размеров — они всегда похожи на трехмесячных котят.
Вывели эту породу совершенно случайно - после спаривания кошек тайской породы на свет появился необычный котенок, который спустя некоторое время не подрастал. После этого ростовчанка принялась активно их разводить.
От своих тайских предков скиф-тай-доны унаследовали лишь окрас. Размер взрослой особи просто шокирует - взрослая кошка весит всего лишь 900 грамм, но бывают и исключения.
Несмотря на такую миниатюрность, коты этой породы довольно сильные и любители поиграть.
Скиф-тай-доны прекрасно поддаются дрессировке и отличаются особой преданностью к хозяину. Кроме того, у них есть особенность: их хвост может быть загнут в спираль, а задние лапы этих маленьких кошек чуть длиннее передних.
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