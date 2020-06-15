В центре Киева на улице Сечевых стрельцов упал каштан, заблокировав проезд транспорта.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на страницу политика Борислава Березы Facebook.

"Центр Киева, улица Сечевых стрельцов 43. Упал каштан. Проезд в направлении центра перекрыт. Оборвало провода и троллейбусы встали", - написал он.

Тем временем очевидцы сообщили, что из-за падения дерева стоят все троллейбусы в обе стороны.

"Кое-где из-за припаркованных машины и троллейбусы остановились, работает только одна полоса из четырех", - рассказали жители столицы.

Ранее сообщалось, что под Шевченковским судом, где рассматривается дело Сергея Стерненка, начались столкновения защитников активиста с полицией.

В понедельник, 15 июня, в Киеве началось новое заседание по делу Стерненка, которого обвиняют в убийстве человека. Перед судом вновь собралась группа людей, которые выступают в поддержку обвиняемого. В какой-то момент между ними и полицейскими, которые обеспечивали соблюдение порядка на суде, начались массовые столкновения.

Отмечается, что некоторые активисты атаковали отдельные группы правоохранителей. В результате полицейские начали проводить задержания. Точно известно о том, что были задержаны трое человек, в том числе и один из организаторов акции.

Также сообщалось, что в столице по улице Гринченко. неподалеку от торгового центра "Ocean Plaza", будет частично ограничено движение транспорта до 5 июля.

Такие меры были введены в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия. Отмечалось, что асфальт будут менять на участке между переулком Лужевского и улицей Брожка.

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