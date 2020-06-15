Мэр Киева Виталий Кличко попытался оправдаться после слухов о нарушении карантина

Как сообщает Politeka.net, глава столицы высказался об этом во время онлайн-брифинга 15 июня.

"У меня спрашивали, после некоторых "сенсационных" публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантинные ограничения. Я иногда бываю, провожу встречи или ужинаю, на летних террасах ресторанов и кафе", - признался Виталий Кличко. - "Киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться".

Глава КГГА напомнил, что после ослабления карантина Кабмин разрешил ходить на улице группами до восьми человек и сидеть в ресторанах до четырех человек.

"Поэтому все, грязегенераторы, мойте руки и держите дистанцию", - заявил Кличко во время брифинга.

Стот напомнить, что недавно градоначальника заметили за ужином в ресторане "Охота на овец" на Водвиженке. Как сообщили очевидцы, Виталий Кличко отдыхал в компании мужчины и двух девушек после 22:00. Однако в столице, как и по всей Украине, из-за карантина запрещена работа ресторанов в ночное время.

И это далеко не первый случай, когда Виталия Кличко "подловили" на нарушении карантина. Несколько дней наза мэра обнаружили без маски в элитном киевском ресторане Avalon. Он поинтересовался у девушек, почему они сидят без мужчин.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что друзья Саакашвили и Кличко придумали, как одурачить украинцев: «Пойдет в мэры Киева, а потом…».

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.