В Киеве грозятся ужесточить карантин из-за высокой заболеваемости, но тусовщики развлекаются вовсю

Как сообщает Politeka.net, в Facebook-сообществе "Наш Киев" появилось видео, как молодежь толпится у входа в одно из ночных заведений (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"В Киеве задумываются об усилении карантинных мер. Но на Парковой аллее кипит жизнь. Наши читатели прислали видео, на котором видна огромная очередь людей в ночной клуб или ресторан", - пишут авторы.

На опубликованных кадрах можно заметить, что любители погулять выстроились в огромную очерель длиной в сотни метров. Ожидая, пока их пропустят внутрь, тусовщики стоят очень близко друг к другу и даже не носят маски.

Многие киевляне возмутились карантинным произволом в комментариях:

"И где полиция, которая врет каждый день, что слидит за порядком и т.д"; "Понятно дело, чьи сынки будут беситься в ночных клубах, а обычных людей закрыть 😡 а потом растет заболеваемость"; "Жаль врачей, которым потом спасать этих бестолковых безответственных граждан"; "Вот вам и причина роста заболеваемости в Киеве!".

Ночная жизнь на Парковой аллее В Киеве задумываются об усилении карантинных мер. Но на Парковой аллее кипит жизнь. Наши читатели прислали видео, на котором видна огромная очередь людей в ночной клуб или ресторан. Внимание, присутствует ненормативная лексика. Gepostet von Наш Киев am Freitag, 12. Juni 2020

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что из-за опасной санитарно-эпидемической ситуации карантин в столице могут ужесточить. По словам главы КГГА, из-за большого количества заболевших город не может перейти к следующему этапу адаптивного карантина.

Как сообщала Politeka, метро могут снова закрыть в Киеве, обнародовано решение Кабмина: "не соответствует...".

Также мы писали, что Кличко ошарашил заявлением о мосте, на который выделили миллиарды: "Никогда не будет достроен".

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