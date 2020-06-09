Что же будет с мостом?

Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который мэр Виталий Кличко обещает достроить к новому году, стал "коррупционной ямой" для чиновников

Об этом пишет сайт "Знай.юа", передает Politeka.net.

По словам источников, вот уже почти 30 лет мост не могут достроить - с 1993 года. На проект выделили 6 миллиардов гривен, а чтобы завершить объект, нужно примерно столько же. Тем временем, Виталий Кличко заговорил о том, чтобы открыть мост уже через несколько месяцев.

"Подольско-Воскресенский мост - идеальная коррупционная яма, на нем озолотились тысячи чиновников, даже Петр Порошенко закупал через «Ленинскую Кузню» металлоконструкции для этого моста на 160 миллионов. В России, конечно", - пишут авторы.

Как отмечают аналитики, за прошедшие 27 лет проект Подольско-Воскресенского моста не изменился. Предполагается, что чиновники попросту не собираются его достраивать:

"Город изменился, появились целые жилмассивы, дороги, скверы, а план моста - все тот же. Догадываетесь почему? Потому что он никогда не будет достроен".

Ранее Виталий Кличко показал, как строится Подольско-Воскресенский мост. Он напомнил, что для него Киев закупил тросы у немецкой компании Bridon-Bekaert.

"Мы делаем все и настроены в конце этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостом. И начать строительство новой ветки метро — на Троещину", - заявил Виталий Кличко.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.

Ранее Politeka сообщала, что Кличко предупредил о массовом сносе жилых домов в Киеве: какие районы ждет "реновация".