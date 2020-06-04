Метро в Киеве скоро могут снова закрыть на карантин

Как сообщает Politeka.net, карантинны ограничения могут снова ужесточить, согласно новому постановлению Кабмина от 3 июня. Об этом пишет издание "РБК".

Согласно решению правительства, местные власти должны отменить смягчение карантина, если трое суток подряд будут нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Если ситуация будет ухудшаться, нужно собрать региональную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять соответствующее решение. В частности, закрыть на карантинку метро и другой транспорт в городах.

4 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости китайским вирусом - за сутки инфекцию обнаружили у 588 человек. текущей эпидемической ситуации в регионе. На этой неделе в Киеве показатели в столице превышают норму, количество заболевших растет с понедельника. Так накануне Минздрав сообщил, что Киев не соответствует критериям безопасности: инцидентность в столице составляет 13,28 человек на 100 тысяч населения при норме в 12.

Ранее представители "Киевского метрополитена" рассказали о новведениях, которые ждут пассажиров с 1 июля. Так столичная подземка полностью переходит на электронные билеты.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что по украинцам ударят новыми ограничениями и правилами: "С 7 июня начнут штрафовать за...".