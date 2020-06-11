Горожанка решила позагорать голышом прямо посреди дороги в Киеве

Как сообщает Politeka.net, кадры происшествия опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Судя по видео, женщина разделась и попыталась перейти улицу на четвереньках. На середине улицы она разлеглась на "зебре", не обращая внимания на прохожих. Немного полежав, киевлянка продолжила движение, не поднимаясь с колен. Вполне вероятно, что женщина находилась в нетрезвом состоянии и попросту не могла идти самостоятельно.

"Жара заставляет некоторых людей делать максимально странные поступки", - подписали авторы видеоролика.

Пользователи социальных сетей отреагировали на странный поступок человека и предложили свои версии в комментариях. Некоторые отмечают, что случай прозошел в Академгородке:

"Обдолбалась видимо и ползает, к сожалению такие на каждом углу"; "Лежу на полосатом матрасике, загораю, а шо?!?!?!"; "Академ родной.. я думаю это не от жары!"; "Сокращение финансирования психиатрии даёт результаты"; "Вот это в голову напекло сильно"; "Всё по правилам, штрафовать никто не будет, жаль, что без маски"; "Каждый загорает, где может".

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