Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, почему не хочет ослаблять карантин в Киеве

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА оценили ситуацию во время онлайн-брифинга 10 июня.

Как заявил Виталий Кличко, за последние дни на 100 тысяч жителей Киева приходится более 15 заболевших. Такой показатель не позволяет столице перейти к следующему этапу адаптивного карантина и открыть больше учреждений.

"По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабление ограничений. Поэтому говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее — пока слишком рано. И если этот критерий превысит 24 больных на 100 тысяч населения — мы будем, к сожалению, вынуждены вернуться к ограничениям”, — подчеркнул киевский мэр.

Виталий Кличко возмутился, что не все киевляне осознают серьезность эпидемии и соблюдают меры безопаности:

“К сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так!”.

Мэр добавил, что на сегодняшний день в больницах Киева лечатся 223 пациента с китайским вирусом - это самое большое количество за все время эпидемии.

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