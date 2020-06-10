Украинская столица вошла в рейтинг самых дорогих городов мира.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Telegram канал Киев 24/7.

Так отмечается, что согласно ежегодному рейтингу городов за стоимостью жизни Mercer 2020, Киев поднялся с 150 позиции до 106. Эту ступень Киев делит с немецким городом Гамбург и португальским Лиссабоном. Отметим, что в данный рейтинг попало примерно 400 городов со всего мира. Как и в прошлом году, первое место рейтинга занимает город Гонконг. В пятерку же попали Ашгабат, что в Туркменистане, Токио, что в Японии, Цюрих, что в Швейцарии и Сингапур.

Отметим, что сейчас Киев переживает времена яркой застройки. В городе постоянно строятся разные скверы, парки и площади. Еще недавно в Киеве появилась осмотровая площадка вдоль горы, которая выходит на Подол. Теперь же там ежедневно проходят миллионы туристов и горожан.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня пожар вспыхнул в здании Главного управления Нацполиции в Киеве.

Как сообщает "Обозреватель", во время ЧП могло пострадать материалы по убийству Павла Шеремета и другим резонансным делам, передает Politeka.net. Кроме того, в соцсетях появились кадры с места происшествия (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По данным источников, пожар начался в здании на Набережном шоссе, 25. По предварительной версии, в комната с вещдоками и материалами дел устроили поджог. Предполагают также, что пожар могли устроить с целью скрыть продажу дел.

Сильного огня не было, однако пожарные сильно залили помещение водой о время тушения. Отмечается, что из-за этого могли пострадать документы, которые не хранились в сейфах. Вероятно, вещдоки тоже горели. Сотрудникам полиции предстоит провести инвентаризацию и оценить масштаб повреждений.

Напомним, мужчина едва не подорвал дом в Киеве, съехались спасатели: кадры ЧП.

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Ранее Politeka сообщала, что Кличко предупредил о массовом сносе жилых домов в Киеве: какие районы ждет "реновация".