Украинский журналист, эксперт и политик Андрей Пальчевский раскрыл свои политические планы

В частности он рассказал, что намерен собрать команду профессионалов, которые будут продвигать правильную политику. Об этом Пальчевский рассказал в эфире телеканала "112 Украина", передает "Знай".

Пальчевский отметил, что не видит смысла просто критиковать команду президента Владимира Зеленского. Он уверен, что пришло время переходить к действиям.

"Если избавится от лишней фигуры речи, то понимаете, наступает время, когда ругать Зеленского и «зеленую» команду уже неприлично. Все понятно. Проехали мимо. Все, конец", - категорично заявил политический эксперт.

Пальчевский предвидит полный провал кандидата от президентской партии «Слуга народа» на предстоящих выборах мэра столицы.

«Уверен, в Киеве они не наберут 5%. В больших городах будет полный провал. В первую очередь, из-за кадровой политики. И из-за пандемии в том числе», - объяснил журналист.

Также он отметил, что Зеленский жестко нарушил свое предвыборное обещание относительно кумовства.

«Было бы интересно посмотреть на «карту кумовства» Зеленского. Это ж уже все подсчитано. Я был поражен. Но понимаете, у всего есть предел. 30 человек из «Квартала» во власти это многовато. Вот для того, чтобы противостоять этим моментам, пора собирать зрелых людей в какую-то группу», - подчеркнул он.

Пальчевский добавил, что дествия Зеленского говорят об отсутствии у него четкой стратегии.

"Без стратегии государства двигаться некуда", - настаивает политик. По его словам, действующий президент абсолютно не проявил себя за год при власти.

Андрей Пальчевский признался, что имел большие надежды Зеленского, и ожадал перемен, но этого так и не произошло.

Поэтому он и решил собирать свою команду "людей действия, которые что-то могут", а не просто набрать новых лиц.

Напомним, Андрей Пальчевский расазал, кто имеет доступ к Зеленскому: "Ласкают его ухо".

Как сообщала Politeka, Пальчевский объяснил, как Зеленский мог избавиться от МВФ: "Украину уже начинает колбасить".

Также Politeka писала, что Зеленского ждет громкий провал в Киеве, Пальчевский решил собрать свою команду: "Наступает время, когда…"