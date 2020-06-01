Нетрезвая коммунальщица придумала креативный способ отомстить недовольным киевлянам

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли выходку женщины на видео и опубликовлаи в соцсети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

На Никольской Борщаговке неадекватная сотрудница коммунальной службы устроила дебош под окнами жилого дома. А когда местные жители возмутились - решила их наказать.

"Видели днище? На этом видео работница ЖЭКа выпила чекушку "водки, начала ломать куст, а на замечания женщины из окна дома по ул. Ромена Роллана, 13, сказала: "сейчас вам наделаю под окно, чтобы не гавкали", - передают очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, что женщина таки сняла штаны и привела свои угрозы в исполнение. Ее коллега невозмутимо наблюдал за происходящим, видимо, такое у них в порядке вещей. Сама участница скандала заявила, что работает в ЖК-сервисе №13.

Бачили дніще? На цьому відео працівниця ЖЕКу хильнула чекушку" горілки, почала ламати кущ, а на зауваження жінки з вікна будинку по вул. Ромена Роллана, 13, сказала: "зараз вам нароблю під вікно, шоб не гавкали". Прям майстриня своєї справи. Їй Богу. Відео: Igor Koltunov Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 31. Mai 2020

Ранее коммунальщики натравили полицию на жителей столицы, которые решили привести в порядок подземный переход возле станции "Площадь Льва Толстого". Сотрудница коммунального сервиса вызвала правоохранителей из-за незаконной уборки, однако вскоре быстро изменила свою версию и сослалась на шум от мини-мойки. К счастью, полицейские оказались более адекватными, похвалили энтузиастов и предложили продолжить в другое время.

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