Десятки разъяренных украинцев пришли под здание КГГА с серьезным требованием
Как пишет Politeka.net, об этом пишет Telegram-канал Kyiv Live.
В частности, настоящий бунт под окнами столичного мэра Виталия Кличко устроили инвесторы банка "Аркада".
Протестующие пришли под КГГА и требуют, чтобы банк "Аркада" возобновил строительство домов, а власти Киева не мешали этому процессу.
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Из-за акции протеста под окнами Виталия Кличко было частично перекрыто движение на Крещатике, а главную улицу столицы охватил дым от файеров.
"Кличко, выходи" - один из главных лозунгов протестующих.
Кроме этого, возмущенные вкладчики банка "Аркада" требуют, чтобы столичные власти в лице Виталия Кличко ускорили ввод в эксплуатацию уже построенных домов.
Как известно, строительство трех жилых комплексов в Киеве остановилось еще в 2018 году. Без жилья остались тысячи людей, которые уже заплатили за свои квартиры. Речь идет о жилых комплексах "Эврика", "Патриотики" и "Патриотики на озерах".
Ранее мы рассказывали о том, как украинцы взбунтовались под окнами Зеленского.
25 мая около двухсот человек собрались у Офиса президента поддержать Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Они потребовали, чтобы Владимир Зеленский лично явился на судебные заседания по этому делу, когда фигурантам будут выбирать меры пресечения (сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под арестом). По словам украинцев, президент должен взять на себя ответственность, как обещал на недавней пресс-конференции.
Напомним, как на Майдане: новый бунт вспыхнул в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.
Как сообщала Politeka, массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры.
Также Politeka писала, что новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента