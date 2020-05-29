Десятки разъяренных украинцев пришли под здание КГГА с серьезным требованием

Как пишет Politeka.net, об этом пишет Telegram-канал Kyiv Live.

В частности, настоящий бунт под окнами столичного мэра Виталия Кличко устроили инвесторы банка "Аркада".

Протестующие пришли под КГГА и требуют, чтобы банк "Аркада" возобновил строительство домов, а власти Киева не мешали этому процессу.

Из-за акции протеста под окнами Виталия Кличко было частично перекрыто движение на Крещатике, а главную улицу столицы охватил дым от файеров.

"Кличко, выходи" - один из главных лозунгов протестующих.

Кроме этого, возмущенные вкладчики банка "Аркада" требуют, чтобы столичные власти в лице Виталия Кличко ускорили ввод в эксплуатацию уже построенных домов.

Как известно, строительство трех жилых комплексов в Киеве остановилось еще в 2018 году. Без жилья остались тысячи людей, которые уже заплатили за свои квартиры. Речь идет о жилых комплексах "Эврика", "Патриотики" и "Патриотики на озерах".

Ранее мы рассказывали о том, как украинцы взбунтовались под окнами Зеленского.

25 мая около двухсот человек собрались у Офиса президента поддержать Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Они потребовали, чтобы Владимир Зеленский лично явился на судебные заседания по этому делу, когда фигурантам будут выбирать меры пресечения (сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под арестом). По словам украинцев, президент должен взять на себя ответственность, как обещал на недавней пресс-конференции.

Напомним, как на Майдане: новый бунт вспыхнул в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры.

Также Politeka писала, что новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента