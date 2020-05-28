Власти Киева отказались открывать столичные пляжи с 1 июня

Как сообщает Politeka.net, открытие купального сезона перенесут минимум на неделю. Об этом главный санитарный врач Киева Олег Рубан заявил изданию "РБК-Украина".

Недавно в КГГА сообщили, что планируют открыть пляжи Киева уже с начала лета, однако государственные инспекторы решили по-другому. Чтобы открыться, каждый пляж должен получить санитарный паспорт, а процедура требует времени.

Как отмечает Рубан, сейчас Госпотребслужба и Управления по чрезвычайным ситуациям проверяют 14 пляжных зон по всей столице, обследуют дно водоемов. Пляжи откроют после того, как получат официальное разрешение.

"Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытия пляжей состоится в 7-10 числах", - объяснил Олег Рубан.

Еще позже планируют проверить воду в Днепре. По словам главного санврача, проводить лабораторные исследования можно при температуре от 17 градусов, пока же река прогрелась только до 14 градусов. Когда потеплеет, специалисты смогут протестировать песок, речную и питьевую воду (в фонтанчиках).

Напомним, Кличко рассказал о новых ослаблениях карантина в Киеве: "с 30 мая...".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что киевское метро могут снова закрыть, Ляшко сделал заявление: "Нормы должны соблюдаться".