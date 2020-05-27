Метро в Киеве могут снова закрыть на карантин

Как сообщает Politeka.net, об этом в эфире ObozTV предупредил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

С 25 мая в столице и по всей Украине возобновил работу метрополитен, и власти пристально следят за ситуацией. По словам замглавы Минздрава, цифры быстро укажут на ухудшение эпидемиологической обстановки.

"Если там есть нарушения противоэпидемических мер, то я думаю, что достаточно быстро мы это почувствуем на статистике, которая не дает нам врать и лукавить ", - подчеркнул он.

Виктор Ляшко прокомментировал заявления о том, что в Европе метро продолжает работать даже во время карантина, и обратил внимание украинцев на соблюдение ограничений. Он призвал людей держать дистанцию и правильно носить маски, закрывая рот и нос: "Если прописано, что нужно заходить в транспорт в медицинской маске, если прописано, что надо соблюдать дистанцию, то эти нормы должны соблюдаться".

Главный санврач отметил, что Минздрав может отказаться от ослабления карантина в случае новой вспышки заболевания.

"Прошел первый день, перевозчикам нужно оценить все, что произошло, внести коррективы и сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни. Чтобы нам не пришлось пересматривать те подходы, которые уже введены, и не вводить дополнительных ограничений", - заявил главный санврач.

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