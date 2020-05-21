Мэр Киева Виталий Кличко не спешит открывать школы и детские сады в столице

Как сообщает Politeka.net, об этом глава КГГА рассказал во время брифинга 20 мая.

По словам мэра, власти Киева планируют открывать учебные заведения не раньше, чем через две недели после разрешения Кабмина. Именно столько времени КГГА понадобится, чтобы подготовить их к возобновлению работы. Как отметил Виталий Кличко, чиновники уже подготовили план, учитывая рекомендации из Китая и Южной Кореи.

"Открытие садов и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства. Сегодня главное - создать безопасные условия для детей", - подчеркнул он.

Мэр добавил, что власти уже принимают меры, чтобы обеспечить безопасность киевлян во время карантина. В частности, проверяют сотрудников учреждений на наличие вируса, проводят инструктажи, закупают дезинфицирующие средства.

"Родители тоже должны сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать садики и школы. И предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи. Сады не должны стать новыми центрами заболевания!", - обратился Виталий Кличко к горожанам.

Киевляне, в свою очередь, возмутились отсрочкой. Представители детсадов пишут, что уже полностью готовы к открытию:

"А 2 месяца не хватило на подготовку садов к открытию ? 🤦🏻‍♀️"; "Смогут ли открыться частные садики сразу после решения правительства? У нас все готово к открытию. В пятницу планируем тренинг для персонала и с понедельника, 25 мая, хотим открываться!"; "А почему не сейчас начать подготовку, все равно время открывать садики наступит? И сады могут быть подготовлены к решению правительства и открыться в дату, которую позволит правительство"; "Ничего из выше указанного, пока не осуществлено!!!"; "Цирк, а за 2 месяца карантина не смогли подготовить сады к работе, делали эти 2 месяца если нужно только 10-14 дней... ждут решения Кабмина, а потом только будут готовить, у меня просто нет слов, господин Кличко, вы что совсем тютю?".

Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Кличко рассказал, когда в Киеве заработают торговые центры: "Пора заканчивать".