Жители Киева назвали неожиданную причину потопов, которые начинаются в столице после сильных дождей

Как сообщает Politeka.net, воде попросту некуда уходить с улиц, ведь ливневки закрыты. На Телеграм-канале "Ху*вый Киев" появились кадры, которые всё объясняют.

Жительница столицы заметила, что один из стоков ливневой системы неподалеку от станции "Политехнический институт" попросту перекрыт коммунальщиками. В ролике видно уголок решетки, большая часть которой находится под асфальтом.

"Коммунальные службы, скажите, кто за это должен отвечать? Кто асфальтировал эту дорогу на улице Политехническая 5, точнее по карте, переулок Политехнический 5. Рядом у нас Борщаговская 46/2 и дом Политехнический, 5", - возмутилась автор видеоролика.

Горожанка обратила внимание, что это происходит не где-нибудь на отшибе, а в густонаселенном районе Киева. В случае еще одного потопа могут пострадать как люди, так и транспортные средства.

"Мы видим достаточно оживленный проезд, здесь регулярно ходят общественный транспорт. И что мы наблюдаем? Асфальтом была закрыта ливневка", - подытожила киевлянка.

Ранее Виталий Кличко объяснил потоп в Киеве. По его словам, стоки забиваются мусором.

"Коммунальные службы снова осуществят очистку стоков. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки ливнестоков. Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улице, потому что его тоже относит в стоки", - заявил Виталий Кличко.

Напомним, град и мощные ливни наделали бед в Украине, улицы ушли под воду: кадры внезапной стихии.

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