В Киеве жилой дом залило водой во время аномальных дождей

Как сообщает Politeka.net, испуганные жильцы сняли последствия катаклизма на видео и опубликовали в сети (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

За последние три дня в Киеве выпала месячная норма осадков. Это привело к тому, что город буквально затопило водой. Но один из жилых домов на улице Калнышевского ливень залил не только снаружи, но и изнутри.

Киевляне показали коридор, где из-за непогоды прорвало трубу. Вода бьет мощной струей, заливая все помещение. Она собралась в одну гигантскую лужу и даже затекает под двери квартир. Зрелище очень напоминает тонущий корабль как в "Титанике".

Ранее Виталий Кличко объяснил, почему Киев в очередной раз затопило. По его словам, столицу после двух сухих месяцев весны накрыли аномальные дожди.

Особенно проблемными стали участки возле станций метро "Дорогожичи" и "Левобережная". Киевский мэр утверждает, что жители города тоже виноваты в сложившейся ситуациии призвал их следить за чистотой. Он также признался, что в Киеве есть 800 километров ливневой канализации, значительную часть которых не обновляли десятилетиями.