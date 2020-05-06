В Киеве жилой дом залило водой во время аномальных дождей
Как сообщает Politeka.net, испуганные жильцы сняли последствия катаклизма на видео и опубликовали в сети (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
За последние три дня в Киеве выпала месячная норма осадков. Это привело к тому, что город буквально затопило водой. Но один из жилых домов на улице Калнышевского ливень залил не только снаружи, но и изнутри.
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Киевляне показали коридор, где из-за непогоды прорвало трубу. Вода бьет мощной струей, заливая все помещение. Она собралась в одну гигантскую лужу и даже затекает под двери квартир. Зрелище очень напоминает тонущий корабль как в "Титанике".
Ранее Виталий Кличко объяснил, почему Киев в очередной раз затопило. По его словам, столицу после двух сухих месяцев весны накрыли аномальные дожди.
Особенно проблемными стали участки возле станций метро "Дорогожичи" и "Левобережная". Киевский мэр утверждает, что жители города тоже виноваты в сложившейся ситуациии призвал их следить за чистотой. Он также признался, что в Киеве есть 800 километров ливневой канализации, значительную часть которых не обновляли десятилетиями.
Напомним, Кличко предупредил киевлян о новых правилах карантина: "Сегодня в столице уже...".
Как сообщала Politeka, Валуев рассказал, почему перестал общаться с Кличко: "Мне не понравилось, что происходило в Украине".
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартала 95" поиздевался над Кличко, полное видео: "Он по жизни тоже такой?".