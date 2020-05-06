Стало известно, что будет с курсом доллара после отмены ограничительных мер из-за эпидемии вируса

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал финансовый эксперт Ярослав Жалило, передает Politeka.net.

По его словам, национальная валюта может уйти на дно после того, как будет отменен карантин и возобновится работа украинской экономики.

Жалило также предположил, что в результате оживления экономики после смягчения карантина может произойти определенное проседание курса гривны.

"Хотя считать, что это будет значительное проседание, я бы не стал. Мы имеем факторы, которые укрепляют курс гривны – это положительная динамика цен на энергоресурсы, экспорт не так сильно ухудшается, как импорт, а также стабилизировался отток капиталов из Украины", – озвучил эксперт нюансы.

Ярослав Жалило не сомневается, что украинская экономика будет оставаться интересной для потенциальных инвесторов, поэтому это будет поддерживать курс доллара после окончания карантина.

"Значительного провала не ожидается. Поэтому бежать (к обменникам, – ред.) и рассчитывать, что через несколько месяцев можно с выгодой продать валюту, я бы не рекомендовал", – резюмировал аналитик в эфире телеканала.

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине в скором времени начнет расти. Аналитики советуют украинцам не расслабляться после подешевения «зеленого», которое произошло во время майских праздников.

Эксперты сходятся на том, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез. У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме", - говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, доллар не остановить: украинцам дали точный прогноз, что будет с курсом уже через неделю.

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