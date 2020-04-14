В Киеве прогремел мощный взрыв возле станции метро «Харьковская»

В Киеве 14 апреля на левом берегу вспыхнул масштабный пожар после взрыва на местной елекстростанции на улице Ревуцкого, 40, что возле метро Харьковская. Об этом появилась информация в местных соцсетях, пишет Politeka.net.

Очевидцы утверждают, что перед пожаром было слышно сильный взрыв.

Так, подробности инцидента еще выясняются. На место уже прибыли спасатели. Впрочем, огонь пока продолжает разрастаться, небо затянуло черным дымом.

Прямо сейчас горит электростанция на Ревуцкого. Очевидцы утверждают, что перед пожаром было слышно сильный взрыв. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 14. April 2020

Напомним, что в четверг, 9 апреля, под Киевом в городе Боярка произошел пожар на подстанции. Пожар произошел примерно в 21,00. В результате возгорания можно было увидеть странное небо. Местные жители говорили, что слышны были взрывы.

Пожар на 23.00 был ликвидирован. В городе отключился свет в результате возгорания. Ремонтники пообещали починить все в ближайшее время. Ранее мы сообщали, что в полицию сообщили о минировании Александровской больницы в Киеве.

Подробности рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Неизвестный позвонил в полицию в 21:40 и заявил, что в одном из корпусов больницы заложена взрывчатка.

Также мы сообщали, что в России в четверг, 9 апреля, произошел сильный взрыв в многоэтажном здании, сообщается о шести пострадавших.

Взрыв произошел в бизнес-центре возле посольства Словакии в Москве. В результате, выбиты стекла и разбиты машины.

Напомним, сколько стоит вызов скорой помощи в Киеве, раскрыты реальные суммы

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https://youtu.be/jpXz3XTif5M