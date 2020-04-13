В сети показали кадры и напомнили о том, что лучше из дома не выходить

Полиция в Киеве будет следить за нарушителями карантинных мер с воздуха

Так, во время патрулирования улиц города начали использовать беспилотные летательные аппараты с громкоговорителями, чтобы призывать киевлян и гостей столицы придерживаться правил карантина. Об этом сообщили на фейсбук-странице Нацполиции.

Также в сети показали фото, на которых полицейские ведут патруль на моторной лодке.

«Водная полиция проводит профилактические мероприятия для соблюдения правил карантина», – подписали кадры.

В частности, профилактический рейд прошел на территории Оболонской набережной, Русановского пролива и в Гидропарке.

Напомним, что полиция организовывает патрули для наблюдения за соблюдением карантина на кладбище в Киеве.

Также столичные власти обратились к главам религиозных общин Киева с просьбой перенести поминальные дни на июнь 2020 года. Об этом стало известно из заседания в Киевском штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Так, патрулирования на столичных кладбищах должны начаться с 11 апреля 2020 года.

Кроме того, согласно документу, в Киеве полицейским поручено ограничить по возможности доступ граждан к местам захоронений на территории городских кладбищ, кроме проведения захоронений в соответствии с нормами, установленными на время действия карантина.

Напомним, что традиционно спустя неделю после Пасхи в Украине наступают поминальные дни, которые церковь называет "Радоницей", а в народе - "Проводами" и "Гробками". В это время люди идут на кладбище, чтобы посетить могилы родных и близких и почтить их память. Но велика вероятность, что в 2020 году за это будут штрафовать.

Напомним, важное заявление сделали в Минздраве об отмене карантина: "Через 10 дней..."

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