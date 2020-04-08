В Киеве полицейские пытались оштрафовать мужчину за то, что он вышел вечером в продуктовый магазин

Как сообщает Politeka.net, соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook разместил киевлянин Макс Юрьев (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Попытка задержания за одиночный поход без документов в магазин за хлебом", - коротко сказано в подписи к ролику.

Человек, который снимает видео, утверждает, что шел в магазин «Пассат» купить хлеба, но к нему подошли правоохранители.

Полицейские, ссылаясь на постановление Кабинета Министров, в агрессивной форме требуют мужчину предъявить документы. Но четких оснований для задержания прохожего у правоохранителей нет.

"Вся лента пестрит такими видео", "Они допрыгаются...", "Печати отменили", - пишут в комментариях к видео пользователи сети.

Отметим, в Украине не введен комендантский час, поэтому вопрос полицейских к автору видео - «В какое время?» - не имеет смысла. Пока Кабмин не принял новых ограничений, украинцы могут ходить в магазин в любое его рабочее время.

Напомним, с 6 апреля в Украине был ужесточен карантин. Теперь гражданам придется всегда носить с собой документы, а за отсутствие маски/респиратора в общественном месте нужно заплатить штраф от 17 тысяч гривен.

Спроба затримання за одиночний похід без документів в магазин за хлібом. #хронікиМусоріні Gepostet von Max Yuriev am Dienstag, 7. April 2020

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что в Киеве толпа людей наплевала на карантин и бросилась в церковь.