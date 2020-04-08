Андрей Пальчевский упрекнул мэра Киева Виталия Кличко из-за ужесточения карантина

Как сообщает Politeka.net он раскритиковал запрет на перемещение личного транспорта в эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Накануне Виталий Кличко заговорил о запрете личного транспорта в Киеве и заявил, что все зависит именно от простых украинцев. Андрей Пальчевский возмутился словами киевского мэра о том, что борьба с китайским вирусом - общая ответственность.

"Можно я Кличко задам, как мужчина мужчине вопрос? А чего это, Виталий Кличко, все зависит от нас? Мне казалось, вы мэр, и все зависит от вас и ваших гоблинов, которые там с вами работают. Кстати, жду извинений от Кличко, потому что они закрыли крупнейшую лабораторию, которая начала сигналить, что у нас гораздо больше больных, чем пытаются власти предоставить. Почему это от киевлян зависит? Где построенные больницы? Где, как в Китае, построенные развернутые госпитали за две недели? Где тесты? Где маски?", - поинтересовался телеведущий.

Как отметил Андрей Пальчевский, в случае нового запрета под удар попадут самые пожилые украинцы. Им опасно выходить на улицу, а дети не смогут привозить продукты и деньги.

"Я задаю Кличко вопрос: а как вы будете пожилым родителям передавать еду? А как вы будете передавать наличные деньги, если им надо? Или нам оставят только возможность ходить в ломбард пешком?", - предположил Андрей Пальчевский.

По словам журналиста, именно городские власти поставили киевлян и гостей столицы под угрозу, ведь не приняли меры для защиты от вируса.

"Я хочу сказать, кто довел наш город, в котором я родился, до того беспомощного состояния. Где развернутые центры? Почему ни в одном большом дворце нет пяти тысяч кроватей, как это положено для больных, я имею ввиду Дворцы спорта или выставочные залы, как это сделано во всем мире... И вот сейчас они бегают и рассказывают "Это ваша видповидальнисть". Да нет, видповидальнисть у нас, Виталик, общая. Причем виноваты в том, что неподготовлен город, именно руководители города и руководители страны", - подытожил Андрей Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский резко прошелся по смотрящему Зеленского: «И эти люди запрещают нам ковыряться в носу».

Как сообщала Politeka, власть затеяла игру, Пальчевский не сдержался: "Нам брешут, у нас 10 тысяч заболевших в день".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский предупредил украинцев о неизбежном: "Не все врачи будут бороться, многие убегут".