В Киеве продолжают работать некоторые заведения, где можно выпить кофе несмотря на запрет

Украинский активист Сергей Бригадир решил проверить, закрылись ли кофейни в Киеве. Для этого ему пришлось потратить 141 гривну. Об этом пишет Poliiteka со ссылкой на страничку блогера.

"Инвестировать 141 гривну, чтобы в очередной раз показать киевлянам и украинцам вообще, что старик Оруэлл был прав:

"Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие".

"Я принадлежу к той категории граждан, которые могут вспомнить вечером, что не завтракали, но священное ристретто или эспрессо раз в три часа никогда не пропустят. Ну вот, утром в районе Арсенальной не смог найти кофе - все кофейни, которые видел, были закрыты", - написал Сергей.

После этого блогер рассказал о гостинице Киев, где официальный приют для депутатов, и другие места для чиновников. Оказалось, что там кофе продолжают продавать, хотя и по 60 гривен за порцию. В конце Сергей спросил у мэра Киева Виталия Кличко, а что с налетами.

Украинцы распространяли эту историю оставили несколько комментариев под ней:

"60 гривен за эспрессо? Они там больные все?", "Да, некоторые животные равнее за других. Чем это все закончилось в колхозе?", "142 гривны на кофе?".

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