Это не единственный случай среди полицейских

Коронавирус выявили у заместителя Председателя Национальной полиции Украины - начальника полиции Киева Андрея Крищенко

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Состояние здоровья Крищенко удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицированы.

Отмечается, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

Всего сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился в трех полицейских и одного курсанта.

Случаи зафиксированы в Ивано-Франковском и Бердянском отделах полиции и в ГУНП м. Киева.

Все служебные помещения, где несли службу полицейские, должным образом продезинфицированы.

Первый случай заболевания выявлен у участковой полицейской Ивано-Франковской.

"Будьте осторожны! Строго соблюдайте нормы карантина!" - подчеркнул Геращенко.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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