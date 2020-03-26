В Киеве резко возросло количество инфицированных коронавирусом covid-19

Так, в Киеве 26 марта увеличилось количество больных COVID-19. Об этом рассказал мэр города.

Теперь в столице Украины 40 инфицированных смертельным вирусом. По состоянию на утро 26 марта были подтверждены новые 6 случаев заражения в Государственном учреждении «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины».

Стало известно, что заболела одна женщина 35-ти лет, и пятеро мужчин в возрасте от 28-ми до 70-ти лет. Четверо их них госпитализированы в Александровскую больницу. Один -70-летний военнослужащий попал в военный госпиталь. И один больной мужчина лечится на самоизоляции дома.

Всего было протестировано 1437 киевлян. Сейчас на проверке находятся еще 30 подозрений на коронавирус.

Также мы писали, что в Одессе количество зараженных коронавирусной инфекцией также продолжает расти. Еще три новых случая заболевания COVID-19 потвердили 25 марта. Таким образом число заболевших возросло до 4.

Такую информацию предоставил губернатор Одесской области Максим Куцый. По его словам, положительные результаты на COVID-19 поступили на троих одесситов: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно. Глава Одесской ОГА отметил, что оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Министерства здравоохранения в Одессе.

Известно, что первым заболевшим COVID-19 стал 24-летний житель Одесской области, который прибыл из США.

Он прилетел в Киев через Вену, а в Одессу приехал на личном автомобиле.

Чиновники заявили, что зараженный коронавирусом молодой человек, самовольно покинул больницу полторы недели назад, подписав при этом документ о самоизоляции и взял всю ответственность за последствия на себя.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, появилась онлайн-карта распространения коронавируса: что происходит в Украине и мире.

Как сообщала Politeka, назван новый симптом коронавируса, проявляется на ранних стадиях: «Дискомфорт в области…».

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