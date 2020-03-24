Киевляне в панике опустошают полки супермаркетов, а цены в это время стремительно ростут

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на группу Киев Оперативный.

«Ашан, улица Здолбуновская – люди в панике гребут все, но контроля за ценами нет – все выросло в разы!! Понятно, что все завезут, полки заполнят! Но когда будет контроль за барыгами?? УВ меня друзья в Праге, там цены дешевле в разы—мы не Европа», – возмущается автор поста, демонстрируя пустые стеллажи в магазине.

Далее в комментариях мужчина объяснил свой пост тем, что нужных продуктов или нет, или они стали в разы дороже: «Можете меня закидать камнями, в связи с проблемами со здоровьем сижу дома, мама пошла купить продукты в этот Ашан. пришла принесла мне непонятно что... потому что творога норм нет, масло по 70 гривен, авокадо не покупала – 60 грн штука, зелени не принесла обще ..яйца только запакованные дорогие ,,и от витрины с крупами и прочим, лук 20 уже!!И да причём тут паника ?? все гребут по много что бы не ходить потом и покупать дороже! А теперь даю вам команду фас».

Также под постом началось бурное обсуждение того, что происходит в магазинах столицы во время карантина.

«Сразу видно какой товар не ходовой и залеживается на полках!», «мне кажется, так все время на выходных в ашане», «дикари», «Да тут спорить не переспорить. У нас м. Черниговская в фуршет по очереди пускают , полки пустеют. Через 500 метров экомаркет, не ждал туда пошел, все спокойно», «Моё мнение , погоня за ценами и ассортиментом.», «Ашан на Берковецкой. Полупустые полки, лимоны по 83 грн. Пожалела что поехали туда», «Цены дороже чем в Мегамаркете», «Дикость», «А если бы не гребли, не было бы ажиотажа, может быть и цены не подняли.», «Пусть гребут, всё равно скоро закончатся деньги», – написали в сети пользователи.

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