Названы причины, почему клещи активизировались так рано

В Киеве обнаружили нашествие клещей

В парках Святошинского района Киева появилось большое количество клещей, пишут местные СМИ.

Нашествие клещей специалисты объясняют ранней весной и тем, что прошлогодние профилактические меры оказались недостаточно эффективными.

Так, наибольшее количество клещей замечено в парках “Совки” и “Юность”.

Важно отметить, что клещи – прямые переносчики инфекций. А их укусы могут привести к развитию таких заболеваний как: клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, возвратный клещевой тиф, туляремия, эрлихиоз, бабезиоз, болезнь Лайма и другие.

Напомним, что в Киеве охранники заподозрили мужчину в краже товаров в супермаркете

В супермаркете Фора, что на Харьковском шоссе в Киеве, охранники заподозрили мужчину в краже товаров.

Чтобы доказать, что он ничего не украл, человек разделся. Полностью. А потом начал бить стекла, кричать и бросаться на охранников.

Сейчас на месте полиция, выясняют все обстоятельства.

В комментариях пользователи сети отметили, что люди начали сходить с ума из-за цен и паники вокруг коронавируса.

«Если окажется, что парень не воришка, раздеть всех охранников!», Ничего в супермаркете доказывать нет необходимости!!! Если тебе не предъявляют видео где чётко видно, что ты воруешь, шлёшь всех охранников куда подальше и вызываешь полицию!», «Голая правда) А ребятушки точно солькой увлекаются.», «А голым перед народом стоять и материть на чем свет стоит,ему можно? И корзинами кидаться и стекло разбивать? Он хороший??? Вы там не видели всего, а я на рабочем месте была и видела это все!! Не весело скажу, скажу я Вам!!», «Смутные времена нынче. Вирус во дворе - темень в голове.», – написали в комментариях украинцы.

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