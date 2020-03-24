В Киеве обнаружили нашествие клещей
В парках Святошинского района Киева появилось большое количество клещей, пишут местные СМИ.
Нашествие клещей специалисты объясняют ранней весной и тем, что прошлогодние профилактические меры оказались недостаточно эффективными.
Так, наибольшее количество клещей замечено в парках “Совки” и “Юность”.
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Важно отметить, что клещи – прямые переносчики инфекций. А их укусы могут привести к развитию таких заболеваний как: клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, возвратный клещевой тиф, туляремия, эрлихиоз, бабезиоз, болезнь Лайма и другие.
Напомним, что в Киеве охранники заподозрили мужчину в краже товаров в супермаркете
В супермаркете Фора, что на Харьковском шоссе в Киеве, охранники заподозрили мужчину в краже товаров.
Чтобы доказать, что он ничего не украл, человек разделся. Полностью. А потом начал бить стекла, кричать и бросаться на охранников.
Сейчас на месте полиция, выясняют все обстоятельства.
В комментариях пользователи сети отметили, что люди начали сходить с ума из-за цен и паники вокруг коронавируса.
«Если окажется, что парень не воришка, раздеть всех охранников!», Ничего в супермаркете доказывать нет необходимости!!! Если тебе не предъявляют видео где чётко видно, что ты воруешь, шлёшь всех охранников куда подальше и вызываешь полицию!», «Голая правда) А ребятушки точно солькой увлекаются.», «А голым перед народом стоять и материть на чем свет стоит,ему можно? И корзинами кидаться и стекло разбивать? Он хороший??? Вы там не видели всего, а я на рабочем месте была и видела это все!! Не весело скажу, скажу я Вам!!», «Смутные времена нынче. Вирус во дворе - темень в голове.», – написали в комментариях украинцы.
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