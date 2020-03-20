В сети показали, как киевляне проводят время во время карантина

Видео и фото опубликовали пользователи сети в группе «Киев Оперативный» в фейсбук, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, две девушки в разлетающихся платьях стояли на металлическом парапете на обзорной площадке в Киеве.

«Таким ни один вирус не страшен...», – подписали в сети.

Отметим, что перекладина на ограждении меньше 10 сантиметров в диаметре, а на возвышенности был сильный ветер.

Кроме того, в комментариях местные жители начали делиться фотоотчётом, чем занимаются другие во время усиленного карантина в столице Украины.

«Я считаю, что для более классной фоточки в инсте нужно, что бы они ещё подпрыгнули. Тогда вообще, огонь будет», «А вот вам дед, едущий на рыбалку сегодня в 7 утра.», «А вот цыгане, наверное, сидят и решают, как спасаться от короновируса», «На **на им эта жидкость из ржавой бочки», «Вместо того чтоб снимать,подошёл бы и подтолкнул ребят в грудь, в сторону пожара. Только снимать все и умеют!», «Мне кажется, таких людей не стоить останавливать. Естественный отбор.», «Ничего страшного, Мистер Естественный Отбор своё возьмёт!», – написали пользователи сети.

Таким жоден вірус не страшний... Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 20. März 2020

Напомним, что Полицеские допросили киевских пенсионеров, которые нарушают правила карантина и ездят в общественном транспорте. Об этом рассказал киевский полицейский Роман Мартинюк.

Мартинюк наблюдал за соблюдением правильной перевезки пассажиров в утренний час пик в Киеве и решил распросить пенсионеров, почему им не сидится дома во время пандемии в мире и прямой угрозы их жизни.

«На два автобуса (из 20 пассажиров) – 7 пенсионеров. 6/7 пенсионеров, с которыми я сегодня пообщался, спешат в банк делать проплату или узнавать сумму коммунальных (потому, что по телефону не дозвониться, с их слов). В час пик поехать в магазин решила еще одна пенсионерка, ибо, как она говорит: "потом будут большие очереди"», – рассказывает полицейский.

Напомним, люди взбунтовались, движение перекрыто во многих местах: кадры с места.

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