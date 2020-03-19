В Киеве зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Это официально подтвердили в Министерстве здравоохранения Украины. Это третий случай в Киеве.

Также в МОЗ подтвердили первый случай коронавируса в Житомире, о котором ранее сообщил мэр города.

О житомирском больном известно, что вирус он привез из Австрии. Оттуда 56-летний мужчина вернулся накануне. По киевскому случаю пока что нет детализации.

Итого в Украине официально уже 18 зараженных и 2 смерти. Больше всего больных в Черновцах. Там 10 случаев коронавируса и 1 смерть.

Тем временем, количество больных в мире стремительно растет. Состоянием на 19 марта, в мире больны более 222 тысяч человек, более 9 тысяч людей умерли от осложнений. Очень большой процент погибших это люди пожилого возраста.

Отмечается, что в Украине на самом деле может быть больше больных коронавирусом, чем говорит официальная статистика. На днях в Украину поступит 1 миллион тест-систем из Китая, которые позволят протестировать всех людей из группы риска и понять, сколько людей в действительности болеет коронавирусом в Украине. Как известно, большой процент заболеваний – это легкая форма, похожая на обычную простуду.

Ранее мы писали, что врач Константин Надутый посоветовал украинцам соблюдать несколько просты правил, которые помогут им избежать заражения коронавирусом. По его словам, тем, кто сидит дома, нужно соблюдать все рекомендации МОЗ. Врач отметил, что самые опасные вещи те, до которых дотрагивается много людей. К ним лучше не касаться голыми руками. Это дверные ручки, кнопки лифта, корзинки для продуктов в супермаркетах.

Маски, по словам специалиста, не защищают от заразы, но помогают снизить вирусную нагрузку, что в итоге, спасает человека от болезни.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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