Люди не знают, что еще сделать

В Киеве из-за закрытого метро образовались огромные очереди на транспорт

Люди в сети начали активно публиковать видео и фото того, что происходит сейчас в Киеве из-за закрытия метро и карантинных мер. Один пользователь показал очередь из десятков человек, которая выстроилась на автобусы возле музыкального театра. Об этом пишет Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

А Киев Оперативный опубликовал видео, где люди на площади Тараса Шевченко перекрыли движение троллейбуса, водитель которого не захотел брать больше пассажиров, чем разрешил Киевтранс.

В комментариях люди начали активно обсуждать результаты введения ограничительных мер:

На площі Тараса Шевченко люди заблокували рух тролейбусу, водій якого не схотів перевозити більше пасажирів, ніж запропоновано Київпастранс-ом. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 19. März 2020

"Ночью 70 военных грузовиков вывезли гробы умерших от Covid 19 из города Бергамо, Италия. Просто негде сохранять", "Исправит ситуацию только полная остановка транспорта со спец перевозками к местам работы работников полиции, медиков и госслужащих", "Вот когда, не дай бог, все будут повально болеть, тогда запретесь дома как миленькие", "Вопрос стар как мир. Куда каждое утро едут пенсионеры?", "Да уж, и смешно и страшно. Это же говорит об уровне интеллекта (водитель должен быть отмечен и поставлен управляющим этим депо)".

Ранее мы сообщали, что несмотря на общенациональный карантин, 19 марта в Киеве образовались огромные пробки на дорогах и очереди на остановках.

Отмечается, что на остановках собрались сотни человек, которые пытаются доехать на работу, но в транспорт пускают не больше 10 человек за раз. При этом количество автобусов, которые вышли в рейс, не увеличили. Такая ситуация наблюдается практически во всех районах столицы.

Люди вынуждены часами стоять в толпе, чтобы попасть в транспорт. Сообщается, что среди пассажиров много медиков, которые не могут доехать на работу.

Напомним, киевляне бросаются на все, что движется, кадры безумства

А еще Politeka писала, что масштабное ЧП в Киеве, вой сирен оглушил город, все в черном дыму

Также Politeka сообщала, что в трамвае устроили скандал из-за карантина, на пассажиров натравили полицию



