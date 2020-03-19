В Киеве из-за закрытого метро образовались огромные очереди на транспорт
Люди в сети начали активно публиковать видео и фото того, что происходит сейчас в Киеве из-за закрытия метро и карантинных мер. Один пользователь показал очередь из десятков человек, которая выстроилась на автобусы возле музыкального театра. Об этом пишет Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).
А Киев Оперативный опубликовал видео, где люди на площади Тараса Шевченко перекрыли движение троллейбуса, водитель которого не захотел брать больше пассажиров, чем разрешил Киевтранс.
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В комментариях люди начали активно обсуждать результаты введения ограничительных мер:
"Ночью 70 военных грузовиков вывезли гробы умерших от Covid 19 из города Бергамо, Италия. Просто негде сохранять", "Исправит ситуацию только полная остановка транспорта со спец перевозками к местам работы работников полиции, медиков и госслужащих", "Вот когда, не дай бог, все будут повально болеть, тогда запретесь дома как миленькие", "Вопрос стар как мир. Куда каждое утро едут пенсионеры?", "Да уж, и смешно и страшно. Это же говорит об уровне интеллекта (водитель должен быть отмечен и поставлен управляющим этим депо)".
Ранее мы сообщали, что несмотря на общенациональный карантин, 19 марта в Киеве образовались огромные пробки на дорогах и очереди на остановках.
Отмечается, что на остановках собрались сотни человек, которые пытаются доехать на работу, но в транспорт пускают не больше 10 человек за раз. При этом количество автобусов, которые вышли в рейс, не увеличили. Такая ситуация наблюдается практически во всех районах столицы.
Люди вынуждены часами стоять в толпе, чтобы попасть в транспорт. Сообщается, что среди пассажиров много медиков, которые не могут доехать на работу.
Напомним, киевляне бросаются на все, что движется, кадры безумства
А еще Politeka писала, что масштабное ЧП в Киеве, вой сирен оглушил город, все в черном дыму
Также Politeka сообщала, что в трамвае устроили скандал из-за карантина, на пассажиров натравили полицию