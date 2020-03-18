В украинской столице произошло масштабное ЧП – огонь охватил строения у жилого массива

Об этом сообщается на Facebook-странице «Информатор».

Все произошло в среду, 18 марта в обед в Голосеевском районе на улице Изюмской, 2.

На кадрах отчетливо видно, что пожар произошел нешуточный - столб черного дыма, который образовался при нем был виден из разных уголков Киева. На улицах слышен звук сирен не одной пожарной машины и даже полиции.

К счастью, никто не пострадал, а по информации на 14:40 спасатели смогли справиться с огнем - пожар локализовали.

Улица Изюмская. Подробности выясняются Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 18. März 2020

Напомним, днем ранее вОдессе на рынке "Привоз" произошел пожар.

Днем во вторник, 17 марта, на одесском рынке «Привоз» случилось возгорание. Как рассказали очевидцы, загорелись два ларька с фруктами и сигаретами.

На место пожара были вызваны сотрудники ГСЧС. Спасатели отметили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Ранее мы писали, под Одессой разгорелся масштабный пожар в заповедной зоне, которая известна, как "Днестровские плавни".

О ЧП, которое произошло в воскресенье, 15 марта, вблизи села "Маяки" Беляевского района Одесской области сообщили очевидцы. Там горел камыш, в результате чего большая территория плавней вдоль трассы Одесса-Рени была охвачена огнем.

Также мы писали о том, что на украинской трассе прямо на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами внутри. Сначала о происшествии стали сообщать очевидцы в соцсетях. Они разместили видео, однако никаких подробностей не было.

Позже появилась официальная информация от спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, 12 марта, на 210 километре трассы Одесса-Рени загорелся пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Одесса-Измаил».

«Сигнал в Службу спасения «101» поступил в 15:41. В 16:13 пожар был ликвидирован», - отметили в ведомтсве.

Сообщается, что все 8 пассажиров и водитель своевременно покинули микроавтобус.

Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил еще один украинский рынок: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП

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