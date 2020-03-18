В украинской столице произошло масштабное ЧП – огонь охватил строения у жилого массива
Об этом сообщается на Facebook-странице «Информатор».
Все произошло в среду, 18 марта в обед в Голосеевском районе на улице Изюмской, 2.
На кадрах отчетливо видно, что пожар произошел нешуточный - столб черного дыма, который образовался при нем был виден из разных уголков Киева. На улицах слышен звук сирен не одной пожарной машины и даже полиции.
К счастью, никто не пострадал, а по информации на 14:40 спасатели смогли справиться с огнем - пожар локализовали.
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Напомним, днем ранее вОдессе на рынке "Привоз" произошел пожар.
Днем во вторник, 17 марта, на одесском рынке «Привоз» случилось возгорание. Как рассказали очевидцы, загорелись два ларька с фруктами и сигаретами.
На место пожара были вызваны сотрудники ГСЧС. Спасатели отметили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Ранее мы писали, под Одессой разгорелся масштабный пожар в заповедной зоне, которая известна, как "Днестровские плавни".
О ЧП, которое произошло в воскресенье, 15 марта, вблизи села "Маяки" Беляевского района Одесской области сообщили очевидцы. Там горел камыш, в результате чего большая территория плавней вдоль трассы Одесса-Рени была охвачена огнем.
Также мы писали о том, что на украинской трассе прямо на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами внутри. Сначала о происшествии стали сообщать очевидцы в соцсетях. Они разместили видео, однако никаких подробностей не было.
Позже появилась официальная информация от спасатели.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, 12 марта, на 210 километре трассы Одесса-Рени загорелся пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Одесса-Измаил».
«Сигнал в Службу спасения «101» поступил в 15:41. В 16:13 пожар был ликвидирован», - отметили в ведомтсве.
Сообщается, что все 8 пассажиров и водитель своевременно покинули микроавтобус.
Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил еще один украинский рынок: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП
Также Politeka писала, ужасный пожар в Одессе: пострадала многодетная семья, кадры