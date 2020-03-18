В Киеве паника из-за закрытия метро обрела грандиозные масштабы

Мужчину в Киеве не пустили в трамвай из-за того, что в нем были уже люди, а также из-за отсутствия маски. Киевлянин решил действовать другим методом. Он зацепился за вагон снаружи, чтобы его довезли. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пост в соцсети. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

Видео успело собрать много негативных лайков, репостов и комментариев:

"Вот не сидится тем пенсионерам дома.мать вашу куда вы все едете!!!! Люди на работу не могут спокойно добраться потому что те уже самого утра куда-то прутся", "Такое чувство что этим пенсионера по приколу поездить, как не зайдёшь в транспорт, так 70% пенсионеры, вот куда им нужно каждый день ехать?", "Только мне интересно куда, с такой срочностью, с 6 утра выдвигаются все пенсионеры страны?", "Эта ситуация зависит от личной ответственности перед собой и окружающими каждого! Многие люди безответственны. И власть тут не при чем", "Это всё смешно, пока массово люди не начнут болеть", "Вот таким вот нужно давать штрафы по 200-600 евро", "Надо было вызвать полицию и вкатали бы чудику 8500 штрафа за нарушение карантина. Или 510 за хулиганку. Можно было бы докопаться если захотеть".

Таким чином сьогодні на Юності чоловік намагався висловити свій протест проти того, що його не пускали до громадського транспорту через те, що в середині вже була відповідна кількість людей і в нього не було маски. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 18. März 2020

Ранее мы сообщали, что в украинской столице произошло масштабное ЧП – огонь охватил строения у жилого массива.

Все произошло в среду, 18 марта в обед в Голосеевском районе на улице Изюмской, 2.

На кадрах отчетливо видно, что пожар произошел нешуточный - столб черного дыма, который образовался при нем был виден из разных уголков Киева. На улицах слышен звук сирен не одной пожарной машины и даже полиции.

К счастью, никто не пострадал, а по информации на 14:40 спасатели смогли справиться с огнем - пожар локализовали.

Напомним, в трамвае устроили скандал из-за карантина, на пассажиров натравили полицию

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Также Politeka сообщала, что элитное авто превратили в качели в Киеве



