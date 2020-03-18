В Киеве паника из-за закрытия метро обрела грандиозные масштабы
Мужчину в Киеве не пустили в трамвай из-за того, что в нем были уже люди, а также из-за отсутствия маски. Киевлянин решил действовать другим методом. Он зацепился за вагон снаружи, чтобы его довезли. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пост в соцсети. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).
Видео успело собрать много негативных лайков, репостов и комментариев:
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"Вот не сидится тем пенсионерам дома.мать вашу куда вы все едете!!!! Люди на работу не могут спокойно добраться потому что те уже самого утра куда-то прутся", "Такое чувство что этим пенсионера по приколу поездить, как не зайдёшь в транспорт, так 70% пенсионеры, вот куда им нужно каждый день ехать?", "Только мне интересно куда, с такой срочностью, с 6 утра выдвигаются все пенсионеры страны?", "Эта ситуация зависит от личной ответственности перед собой и окружающими каждого! Многие люди безответственны. И власть тут не при чем", "Это всё смешно, пока массово люди не начнут болеть", "Вот таким вот нужно давать штрафы по 200-600 евро", "Надо было вызвать полицию и вкатали бы чудику 8500 штрафа за нарушение карантина. Или 510 за хулиганку. Можно было бы докопаться если захотеть".
Ранее мы сообщали, что в украинской столице произошло масштабное ЧП – огонь охватил строения у жилого массива.
Все произошло в среду, 18 марта в обед в Голосеевском районе на улице Изюмской, 2.
На кадрах отчетливо видно, что пожар произошел нешуточный - столб черного дыма, который образовался при нем был виден из разных уголков Киева. На улицах слышен звук сирен не одной пожарной машины и даже полиции.
К счастью, никто не пострадал, а по информации на 14:40 спасатели смогли справиться с огнем - пожар локализовали.
Напомним, в трамвае устроили скандал из-за карантина, на пассажиров натравили полицию
А еще Politeka писала, что Киев парализовали масштабные пробки из-за карантина
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