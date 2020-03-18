Киев в первый день закрытия метро сковали пробки

Утром 18 марта случился транспортный коллапс в столице Украины. Общественный транспорт переполнен, люди стоят в бесконечных очередях, а город стоит в пробках.

Перед мостом Метро и на самом мосту образовалась огромная пробка. На автобусных остановках столицы люди пытаются остановить попутки, однако водители часто проезжают мимо.

Огромная пробка и на Парковой аллее в сторону центра Киева. Так, на въезде в город из-за запрета на движение пригородного транспорта, образовалась бесконечная тянучка из автомобилей.

Также в Оболонском районе из-за ремонта дороги наблюдается скопление авто. Там медленно движется транспорт около ТРЦ "Блокбастер".

Традиционно пробки образовались и в центре города. Не проехать по улице Набережно-Крещатицкая и проспект Победы.

Также заторы на Окружной. В Соломенском районе стоит проспект Лобановского.

Напомним, что в Киеве обнаружили высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Держпродспоживслужбы в городе Киев.

Так, по состоянию на 17 марта уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы столицы.

Было зарегистрировано превышение среднесуточных предельно допустимых значений более, чем в два раза.

На площади Бессарабская уровень пыли превысил предельно допустимый уровень в 1,3 раз. Диоксид серы в 1,4-2,16 раза превысил уровень везде, кроме проспекта Науки. Также большие значения в воздухе показал диоксид азота (в 2,5-3,75 раза) и оксид углерод.

Эти вещества попадают в воздух при сжигании угля, мазута, дизтоплива, газа в мусоросжигательных заводах, теплоэлектростанциях и котельных, а также в отопительных в жилых домах и в двигателях внутреннего сгорания автомобилей.

На автотранспорт приходится около 80% всех выбросов в атмосферный воздух города.

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